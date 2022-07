Sampdoria, Lanna: «Cessione? Così fino a settembre. Sul mercato vedremo cosa fare»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno: le dichiarazioni del numero uno doriano

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno. Le sue dichiarazioni nell’intervista ai microfoni di Primocanale.

RITIRO – «Era l’occasione giusta per venire. Panconi è arrivato, Romei arriverà stasera. Faremo il punto sulla situazione generale anche con Osti e Faggiano, per capire come procedono i lavori. In più stasera saremo presenti alla presentazione».

CALCIOMERCATO – «Stiamo valutando un po’ di cose, anche con il mister. Dopo questa prima settimana di lavoro, lui avrà le idee più chiare. Ci sarà un confronto quotidiano per capire cosa fare per migliorare una squadra che ha già una base di buon livello. Siamo consapevoli di questo».

CESSIONE – «Siamo tranquilli, vedremo cosa succederà. Andiamo avanti, l’idea è quella di proseguire così fino a settembre. Non pensiamo a nient’altro che a questo, ma di questa parte si occupa Vidal. Noi facciamo il nostro».

