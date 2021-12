Sampdoria, l’idea di Ferrero e Faggiano: un mental coach per la squadra

La dirigenza della Sampdoria vuole il cambio di rotta e starebbe pensando di ingaggiare un mental coach per la squadra

Nessun calciatore della Sampdoria, a differenza con il passato, è attualmente assistito da un “mental coach” e Massimo Ferrero starebbe valutando l’ipotesi per dare alla squadra un supporto emotivo. A quanto riporta Il Secolo XIX, Ferrero avrebbe già spinto nelle scorse settimane e valutato alcuni nomi.

Non è però semplice introdurre una figura del genere all’interno degli equilibri di uno spogliatoio. Sono scelte che devono essere prese in concerto tra dirigenza ma soprattutto con l’allenatore che sarebbe il primo a cui il professionista dovrebbe rendere conto. Al momento, come sottolinea il quotidiano cittadino, l’aspetto mentale è curato da Roberto D’Aversa, Daniele Faggiano e Massimo Ferrero.

