Sampdoria, mercato a rischio: senza una cessione mancano i soldi

Il calciomercato della Sampdoria passa attraverso le cessioni: mancano soldi anche per i prestiti gratuiti. La situazione

L’emergenza Coronavirus ha causato gravi perdite nelle casse dei club di Serie A, in maniera particolare di quelli che occupano la zona medio-bassa della classifica. Le conseguenze riguardano anche la prossima sessione di calciomercato, che non offrirà grandi cambiamenti nel panorama calcistico italiano per la mancanza di liquidità.

Lo sa bene la Sampdoria, che necessita di almeno una cessione per poter completare un trasferimento in entrata per la seconda parte di stagione. Altrimenti non sarà possibile chiudere nemmeno per un prestito gratuito.