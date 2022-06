Sampdoria, pazza idea di mercato: Romei sogna Fabregas

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati sognano il grande colpo a centrocampo. Piace Fabregas che ha appena chiuso la sua carriera al Monaco

Cesc Fabregas ha chiuso la sua carriera al Monaco. Il 35enne, reduce da parecchi guai fisici, è svincolato. A quanto rivela La Repubblica, sarebbe il sogno di Antonio Romei per far parlare della Sampdoria.

Secondo il quotidiano cittadino l’operazione sarebbe possibile, Fabregas non disdegnerebbe di chiudere la carriera in Italia e non ha offerte allettanti sul tavolo. L’unico ostacolo, come sempre, è rappresentato dall’ingaggio che il giocatore dovrebbe decurtarsi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24