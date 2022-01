Sampdoria, pressing su Sensi: l’Inter pensa a uno scambio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Sampdoria pensa sempre a Sensi per il centrocampo con l’Inter che studia uno scambio

C’è la Sampdoria in pressing su Stefano Sensi, con il centrocampista che è scivolato indietro nelle gerarchie di Inzaghi e cerca maggiore spazio per ritrovare anche la maglia della Nazionale.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’ex Sassuolo adesso starebbe prendendo in considerazione un eventuale passaggio in blucerchiato dopo la chiusura dei giorni scorsi. Importante sarà l’incontro di domani tra lo stesso giocatore e il suo agente per decidere il da farsi. L’Inter, inoltre, potrebbe pensare di utilizzare Sensi per arrivare a Thorsby, centrocampista dei blucerchiati segnato sull’agenda di Marotta e Ausilio.

