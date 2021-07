Sampdoria, Ravaglia: «Rinnovo a vita? Firmerei subito. Su Quagliarella...»

Il terzo portiere della Sampdoria Nicola Ravaglia si è raccontato in un’intervista ai microfoni de Il Secolo XIX

FASCIA DA CAPITANO – «Non so di chi sia stata l’idea, penso del mister, è lui quello che decide. Quando Leonardo Liso me l’ha consegnata durante il riscaldamento mi sono emozionato tantissimo. Lì per lì non ci credevo. L’ho portata con grande orgoglio. Per me tutto quello che mi capita da quando sono arrivato alla Sampdoria me lo prendo e me lo gusto. Anche un solo minuto di un’amichevole. Sono carico oggi come il primo giorno. Quando vesti la maglia blucerchiata non puoi essere schizzinoso».

PSICOLOGIA – «È un percorso lungo fatto anche di momenti difficili. Sono andato anche a un passo dallo smettere quando ero al Vicenza, a 25 anni. Avevo mal digerito il declassamento, ma soprattutto non mi divertivo più. In quel momento di confusione mi sono avvicinato prima alla psicologia, poi alla psicologia applicata allo sport, alla programmazione neuro linguistica. Attraverso letture e anche confronti con specialisti. E sono ripartito alla grande. Ho capito che è l’idea, la sua forza, il motore di tutto».

QUAGLIARELLA – «Io sono un lavoratore da campo, lui uno che continua a scrivere film nel calcio eppure non ha mai smesso di aver voglia di migliorare. Ci siamo trovati. Per me Fabio è uno stimolo incredibile, va alla ricerca del dettaglio come fosse una questione di vita o di morte. In quei momenti parliamo di tante cose, portiere avversario, traiettorie dei rigori, di di cultura, di attualità… è un momento tutto nostro, corretto. È chissà presto potremmo imitare Federer, prima di giocare con Gasquet e tirare fuori un mazzo di carte, lì sul campo…».

FUTURO – «Sono in scadenza. Ma se mi offrono un rinnovo a vita con la Sampdoria, firmo subito».

