Sampdoria Roma: Rigoni e i cambiamenti di Ranieri

Le posizioni di Rigoni e Jankto fanno capire che Sampdoria ha in mente Ranieri. Il 442 del tecnico romano è molto vecchia scuola

Nonostante i pochi allenamenti, la Sampdoria di Ranieri ha già parecchio cambiato veste. Gioca un calcio molto più prudente di Di Francesco, con un 442 compatto e accorto in fase di non possesso.

Pure in avanti si sono viste differenza. Quello di Ranieri è un 442 abbastanza vecchia scuola, in cui le ali giocano molto larghe e c’è poco riempimento degli spazi tra le linee. Di conseguenza, Rigoni e Jankto hanno giocato in posizioni piuttosto defilate, come si vede nella slide sopra.