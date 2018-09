Il Responsabile dell’Area tecnica della squadra ligure, Walter Sabatini ha parlato della società blucerchiata, reduce dal successo per 3-0 contro il Napoli

La Sampdoria si sta ancora godendo la bellissima vittoria in casa contro il Napoli che ha fatto sognare i tifosi. Quello di ieri è stato il primo successo stagionale per i blucerchiati che avevano rimediato all’esordio, dopo il rinvio contro la Fiorentina, un brutto KO esterno contro l’Udinese. Oggi ha voluto commentare la gara il Responsabile dell’Area tecnica della squadra ligure, Walter Sabatini che ha rilasciato un’intervista alla redazione GianlucadiMarzio.com. Il dirigente blucerchiato ha affermato che la squadra non è solo quella di ieri contro il Napoli, ma anche quella di Udine, dato che bisogna saper accettare e prendersi le sconfitte.

«Disponiamo di un grande allenatore –ha proseguito Sabatini- e di un gruppo di giocatori che lo segue e, dunque, siamo molto fiduciosi. Vogliamo migliorare lo scorso anno e vogliamo continuare nella costruzione di un’idea. Fatto questo ci preoccuperemo dei numeri. Dovremo avere la mente aperta per accettare qualsiasi tipo di risultato, ora siamo in una fase di studio ma i presupposti sono buoni». Il dirigente della Samp si è, poi, complimentato con la coppia d’attacco Quagliarella-Defrel, autori dei tre gol che hanno steso la società partenopea. Infine un’ultima dichiarazione sulla Roma, società dove Sabatini ha passato diversi anni: «Hanno una grande squadra, i tifosi devono fidarsi di mister Di Francesco, ma lo dico in maniera distratta perché sono occupato sulla Sampdoria. Sulla Roma ho i migliori pensieri, ma non mi sembra il caso di entrare nei dettagli».