Sampdoria, avvio in salita in Serie B: le prossime sfide decisive per il rilancio

Sampdoria, quattro ko consecutivi: ecco i prossimi impegni che possono cambiare la stagione. I dettagli

L’inizio di stagione della Sampdoria in Serie BKT 2025/26 è stato tutt’altro che positivo. Con quattro sconfitte consecutive, la squadra blucerchiata si trova in una situazione delicata, costretta a inseguire già dalle prime giornate. Il rendimento altalenante e le prestazioni sottotono hanno acceso i riflettori sull’ambiente doriano, dove cresce l’urgenza di una reazione immediata.

Un calendario fitto e insidioso

Il calendario non concede tregua: tre partite ravvicinate tra fine settembre e inizio ottobre rappresentano un vero e proprio crocevia per la stagione. La prima sfida è in programma il 27 settembre al San Nicola di Bari, contro una formazione storicamente ostica e spinta dal calore del proprio pubblico.

Il 1° ottobre i blucerchiati torneranno al Ferraris per affrontare il Catanzaro, squadra organizzata e capace di mettere in difficoltà chiunque. Sarà un match cruciale per ritrovare il sostegno dei tifosi e conquistare i primi punti casalinghi. Infine, il 5 ottobre, la Samp ospiterà il Pescara, in un confronto che potrebbe già indirizzare il prosieguo del campionato.

La guida tecnica e i protagonisti

Al centro delle attenzioni c’è l’allenatore Donati, ex Milan e tecnico chiamato a dare identità e solidità a un gruppo che fatica a trovare continuità. La sua esperienza e la capacità di lavorare con i giovani saranno decisive per invertire la rotta.

Una settimana cruciale per il futuro

La Sampdoria si trova dunque davanti a una settimana che potrebbe segnare il destino della stagione. Tre gare in rapida successione offriranno l’occasione di riscattarsi, ma richiederanno al tempo stesso massima concentrazione e spirito di sacrificio.

Se i blucerchiati riusciranno a reagire, potranno rilanciarsi in classifica e riaccendere l’entusiasmo della piazza. In caso contrario, il rischio di un campionato in salita diventerebbe concreto.