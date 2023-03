Sampdoria, Winks: «L’assenza di Audero pesa»

Le parole di Harry Winks nel pre-partita di Juve-Sampdoria: «Useremo tutta la nostra esperienza e spingeremo per un buon risultato»

Harry Winks, centrocampista della Sampdoria, ha parlato prima del match di Serie A contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Abbiamo tanti giocatori assenti, soprattutto Audero che per noi è fondamentale. È difficile non averlo oggi. Ma abbiamo tanti leader che hanno già vissuto questa situazione. Useremo tutta la nostra esperienza e spingeremo per un buon risultato».

