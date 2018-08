Come vedere Sarajevo-Atalanta in streaming e diretta tv

Sarajevo-Atalanta tv e streaming: come vedere in diretta la partita di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League 2018/2019

Sarajevo-Atalanta è la partita valida come ritorno del secondo turno preliminare di Europa League 2018/2019: l’incontro è in programma per giovedì 2 agosto 2018 alle ore 20.15 presso lo Stadio Asim Ferhatovic Hase della capitale bosniaca. La gara, dopo il 2 a 2 dell’andata che vede favorita la squadra di casa, sarà trasmessa in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD al 240) visibile per gli abbonati Mediaset Premium anche tramite digitale terrestre al canale 370 (380 in HD) e su quelle di Sky Sport Football (canale 202 dello Sky Box, anche in HD). Non è tutto però, perché Sarajevo-Atalanta sarà disponibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go e Premium Play.

Sarajevo-Atalanta: probabili formazioni

QUI SARAJEVO – Nessuna novità rispetto alla formazione dell’andata: l’allenatore bosniaco Husref Musemic non dovrebbe cambiare l’ottimo undici titolare già visto la scorsa settimana a Bergamo. Partirà dalla panchina Hasan Handzic, autore di uno dei gol che hanno fatto male ai nerazzurri giovedì scorso, mentre ci sarà dal primo minuto Aladin Sisic nel terzetto che agirà alle spalle dell’unica punta Mersudin Ahmetovic.

QUI ATALANTA – Ci sarà stavolta dal primo minuto in attacco il nuovo acquisto Duvan Zapata, che dunque rileverà il posto di Marco D’Alessandro al fianco di Moussa Barrow – spostato a destra – ed Alejandro Gomez – a sinistra – in avanti. Per il resto nessuna novità annunciata nello scacchiere di Gian Piero Gasperini rispetto all’andata.

PROBABILE FORMAZIONE SARAJEVO (4-2-3-1) – Pavlovic; Hebibovic, Dupovac, Mujakic, Pidro; Rahmanovic, Adukor; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic. Allenatore: Musemic

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-3) – Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; Barrow, Zapata, Gomez. Allenantore: Gasperini