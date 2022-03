Lazio, Sarri: «Qualcuno non ci guarda da mesi visto che da dicembre giochiamo così»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Cagliari-Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

BEL GIOCO – «Sono soddisfatto però c’è qualcuno che non ci guarda da mesi visto che è da dicembre che giochiamo così. La squadra si sta esprimendo su buoni livelli con una discreta continuità, poi abbiamo affrontato squadre forti che hanno fatto partite di livello e non abbiamo vinto ma la squadra sta crescendo».

EUROPA LEAGUE – «L’Europa League si gioca il giovedì sera e senza la possibilità di giocare lunedì è difficile per tutti. Noi abbiamo perso tanti punti dopo aver giocato il giovedì sera».

PICCOLI DETTAGLI – «Quando i risultati non coincidono con quello che ha detto il campo vuol dire che stai sbagliando qualcosa. Noi sbagliavamo dei piccoli particolari. Il gol di Ruiz non si può prendere, lasciare la difesa così sguarnita a 20′ dalla fine è qualcosa di incredibile. A Bergamo e Udine hanno pareggiato all’ultimo, in queste cose non abbiamo avuto la giusta attenzione nei piccoli particolari e ci è costato».

