Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio a DAZN.

MATCH – «Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo essere più cattivi già nel primo tempo. Abbiamo palleggiato bassi, poi nella ripresa l’abbiamo chiusa. Trend degli ultimi mesi confermato a parte la gara di Coppa Italia».

ZACCAGNI – «Zaccagni è un giocatore che ha tante qualità e si adatta bene. Ha avuto un paio di infortuni quando è arrivato, attacca poco la profondità e la porta e oggi ha segnato proprio facendo questo. Ascolta molto, cerca di migliorarsi. Calciatore molto forte che non è ancora al 100%. Un pò diverso da Insigne come caratteristiche, deve giocare da Zaccagni».

VIDEO – «Abbiamo lavorato al monitor, abbiamo giocato 63 ore fa e sul campo non potevamo fare grandi cose. Abbiamo corretto il lavoro della linea, purtroppo nel calcio di oggi si deve lavorare molto con i video. Io ero un innamorato della settimana, del lavoro sul campo, del migliorare i singoli, oggi sembra di fare il regista, siamo molto al video e poco in campo».

ULTIMI MESI – «L’importante è che negli ultimi 3 mesi la squadra abbia fatto bene, abbiamo perso solo 3 partite. Non è più una squadra da black-out, possiamo dare continuità. Per me siamo più forti, la capacità di avere cilindrata dal punto di vista fisico e mentale ogni tre giorni. Stiamo migliorando ma ancora non siamo al massimo».

CABRAL – «Cabral veniva da un infortunio lungo 40 giorni, è arrivato con delle condizioni organiche inferiori al resto del gruppo, gli abbiamo fatto un lavoro personalizzato, lavorerà pure domani probabilmente per portarlo in condizione. Ieri mi è parso già più brillante».

MILINKOVIC-SAVIC – «Stavo scherzando con Sergio, gli ho detto che ho trovato il modo di farlo incazzare anche oggi».