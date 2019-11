Sarri: «Ogni anno l’Atletico vince qualcosa, il percorso di Simeone è da applausi» – VIDEO

Sarri non vuole sottovalutare l’Atletico Madrid in vista della sfida Champions e elogia Simeone: «La Spagna è un contesto difficile»

In conferenza stampa Sarri non vuole sottovalutare l’Atletico Madrid, contro cui giocherà domani sera con la sua Juventus: «L’Atletico è una squadra che gioca in un contesto difficile, perché in Spagna con il Real Madrid e il Barcellona il contesto è difficile».

E conclude elogiando il collega Simeone: «Tutti gli anni riesce a essere competitivo e a vincere qualcosa durante la stagione, quindi penso che il suo percorso con l’Atletico Madrid sia soltanto da applausi».