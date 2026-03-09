Sarri dopo Lazio Sassuolo: «Olimpico vuoto? Non so cosa si possa fare ma la questione va risolta! Sul mio futuro…»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Sassuolo

Intervenuto nel corso del postpartita di Lazio Sassuolo, il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha commentato così il successo ottenuto nel 28° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn.

VITTORIA – «La vittoria si voleva e si cercava, poi ci sembrava un’ingiustizia quell’1-1! Abbiamo passato qualche momento di difficoltà nel finale del primo tempo e nei primi dieci minuti del secondo. Nel complesso abbiamo fatto molto più di loro, è stata una liberazione arrivare a una vittoria meritata. Per noi è stata una partita difficile, abbiamo delle assenze pesanti. A fine primo tempo abbiamo perso anche Cataldi e Romagnoli: ancora maggiore il ringraziamento ai giocatori per il secondo tempo di grande anima e cuore!».

MALDINI – «Assolutamente lo può fare, è chiaro che deve ancora fare una preparazione. I giocatori tecnici quando fanno gli attaccanti centrali mi piacciono e lui lo è. Ha tali caratteristiche, ha impatto e qualità atletiche, non riesce sempre a sfruttarle, ma sta facendo dei passettini in avanti per qualche attacco della profondità. Deve farne ancora per quanto riguarda l’attacco dell’area e della porta».

PATRIC – «Nasce dal fatto che lui ha qualche esperienza da centrocampista anche se tanti anni fa. Lo abbiamo provato negli ultimi dieci giorni e abbiamo visto una bella qualità nel muovere la palla veloce e nel nostro modo di giocare avercela ci può dare una mano. Non è stata del tutto inventata e capisco che da fuori qualcuno abbia avuto un po’ di sorpresa nel vedere l’ingresso di Patric in quel modo, ma la nostra situazione è di emergenza da luglio».

OLIMPICO VUOTO – «Non so cosa potrebbe fare la società, non ho mai fatto il dirigente e il presidente. Non ho assolutamente idea. Qualcuno dentro la società saprà quali sono le problematiche più grosse e come intervenire. Noi non possiamo andare avanti così, è deprimente. Io da giugno sono rimasto alla Lazio per il popolo laziale e ora non lo so più manco io, qualcosa va fatto!».