Sarri predica calma: «Per giocare e pensare in un certo modo ci vuole tempo» – VIDEO

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Juve, Maurizio Sarri ha parlato del modo in cui giocherà la sua squadra

Maurizio Sarri ha spiegato in conferenza stampa i tempi e modi che la Juve ci metterà per giocare secondo i suoi dettami tattici. Le sue parole alla vigilia di Brescia-Juve.

«C’è l’aspetto tecnico, capire le caratteristiche di tutti i giocatori. Tutti hanno caratteristiche palesi, altri caratteristiche che riconosci lavorandoci giorno dopo giorno, non vedendo qualche partita.Quello è l’adattamento: permettere ai giocatori di esprimersi al meglio mantenendo l’equilibrio di squadra. Questi sono i tentativi su cui bisogna innescare un modo di giocare e pensare. Poi ci vuole tempo, non è un videogioco. Così sarebbe fantasia popolare. Un modo di giocare è un modo di pensare, quindi per innescare un modo di pensare ci vuole tempo»