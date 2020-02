Sarri parla delle polemiche post Napoli: «Mi sembra che sia stata strumentalizzata una frase di una banalità come quella che ho detto»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Fiorentina, Maurizio Sarri ha parlato anche delle presunte polemiche generate da alcune sue dichiarazioni dopo la partita contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico:

«Io delle polemiche ne so abbastanza poco. Mi sembra che sia stata strumentalizzata una frase di una banalità come quella che ho detto. Dopo tre anni è normale rimanere affezionato a quei ragazzi, che facendo bene insieme a te, ti hanno permesso di arrivare al Chelsea e poi al top dei club italiani come la Juve».