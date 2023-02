Sassuolo Atalanta, Marino: «Errori di questo tipo ci sono costati l’Europa!»

Le dichiarazioni post partita di Umberto Marino dopo il match di Serie A tra Atalanta e Sassuolo

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Sassuolo, il direttore nerazzurro Umberto Marino ha rilasciato qualche dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul match.

PARAGONI CON L’ANNO SCORSO – «Mi è sembrato di rivedere gli stessi errori dell’anno scorso, e non vogliamo ritornare a rivivere quel periodo che ci è costato l’Europa l’anno scorso, per quanto gli arbitri possano sbagliare. Nel girone d’andata ci sono stati passi in avanti, ma stasera il direttore di gara ha dato anche troppi gialli».