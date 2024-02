Sassuolo, niente Grosso... «Fiducia in Bigica»

Il Sassuolo ha scelto Bigica per il post Dionisi e la società gli consegna le chiavi della fiducia: niente Grosso

Il Sassuolo ha scelto Bigica per il post Dionisi e la società gli consegna le chiavi della fiducia: niente Grosso.

Carlo Rossi, presidente del Sassuolo, uscito dall’Assemblea di Lega Serie A ha detto poche parole ma importante per quanto riguarda il futuro della panchina neroverde. «Siamo fiduciosi. La squadra ce l’abbiamo, crediamo in Bigica» ha detto, dunque non dovrebbe esserci ricerca di un altro tecnico.