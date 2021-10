Sassuolo, Boga: «Meritavamo il pari con l’Inter. Mercato? Estate strana»

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha commentato la sconfitta rimediata in Serie A contro l’Inter: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante Jeremie Boga ha parlato della sconfitta rimediata dal suo Sassuolo nel match contro l’Inter. Le sue parole.

PARTITA – «Oggi stavo bene fisicamente, penso che tutta la squadra ha fatto una buona gara. Peccato per il risultato: meritavamo almeno il pareggio, ma guardiamo alla prossima».

INTER – «Contro una grande squadra come l’Inter non si può controllare la partita per tutti i 90 minuti. Abbiamo sbagliato solo qualche cosa difensivamente».

PRESTAZIONE – «Penso sia sempre meglio vincere: anche se giochiamo bene dobbiamo fare punti. Il campionato è difficile, dobbiamo fare punti soprattutto se giochiamo in casa».

MERCATO – «È stata un’estate un po’ strana per me e per chi mi stava vicino. Ma dal 31 agosto la mia testa era solo rivolta al Sassuolo. Voglio continuare così».