Sassuolo, Dionisi: «Traguardo storico. Scamacca e Raspadori? Ecco dove giocheranno»

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato la vittoria dei suoi neroverdi in Coppa Italia

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida al Cagliari. Le sue parole:

TRAGUARDO STORICO – «Siamo contenti. Ci tenevamo. Veniamo da una partita, da una sconfitta contro il Verona. Oggi abbiamo giocato, abbiamo sofferto, abbiamo gestito le forze».

VITTORIA – «Vincere aiuta sempre, dà consapevolezza, fiducia. Questa doveva essere di preparazione alla prossima partita contro il Torino. Spero di recuperare qualcuno».

SCAMACCA E RASPADORI – «Mi sento di dire che non andrà via più nessuno. Abbiamo bisogno di Gianluca e Giacomo, così come loro hanno bisogno del Sassuolo per crescere. Stanno trovando sempre più forza, sempre più spazio rispetto allo scorso anno».

