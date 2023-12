Sassuolo, Carnevali: «Le parole di Mourinho lasciano il tempo che trovano»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio 2023. Le dichiarazioni

PAROLE – «Credo che nessuno dovrebbe parlare dei giocatori degli avversari. Soprattutto, le parole che ha detto non sono corrette è un suo pensiero ma è del tutto sbagliato. Con la dirigenza della Roma abbiamo un buon rapporto, è chiaro che non sono parole positive quelle di Mourinho. Abbiamo perso una partita che, senza l’espulsione di Boloca, forse sarebbe finita diversamente. Peccato per la sconfitta, arrivata in modo anche abbastanza casuale, le parole di Mourinho lasciano il tempo che trovano».