Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato la sconfitta subita in Serie A contro la Juventus.

«La prestazione non mi basta più, serve vincere le partite se vogliamo mettere in pratica il percorso di crescita degli ultimi tre anni», ha detto De Zerbi in conferenza stampa.