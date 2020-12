Sassuolo, De Zerbi: «Siamo un gruppo che sta bene insieme. Mercato? Non ho bisogno di nulla»

Roberto De Zerbi ha parlato di questa straordinaria prima parte di stagione del suo Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della grande prima parte di stagione della squadra neroverde.

MERCATO – «Non ho bisogno di nulla sul mercato. Si è creato un gruppo bellissimo. Stiamo bene insieme. Dalla società, ai magazzinieri. Anche quelli che stanno giocando meno, nessuno vuole andare via».

LOCATELLI – «Era scontato che sapesse giocare già prima di venire al Sassuolo. È stato bravo lui, ma sono stati importanti anche i suoi compagni».

BIG – «Un allenatore deve avere la forza di farsi seguire dalla società. Ma deve essere anche forte e non cambiare. Un giorno sulla panchina del Napoli? Adesso penso solo al Sassuolo. Sul mercato non abbiamo bisogno di nulla».

SCAMACCA – «Scamacca è capitato con attaccanti molto forti che stavano facendo bene. Mi è dispiaciuto. Avremmo anche potuto tenerlo, ma poi ci sarebbe stata troppa confusione. È un giocatore molto forte. Completo».

OFFERTA SPARTAK MOSCA – «Non è che mi è arrivato un regalo. Non è una questione economica né di squadra. Ad anno in corso, nel mio modo di pensare, non esiste lasciare una squadra. Dal mio punto di vista non c’era nessuna possibilità».

FUTURO – «C’è tempo per tutto. Anche per andare via in futuro. Non per forza devo restare qui per 10-15. Fin quando ci sono entusiasmo e voglia, e se non mi mandano via loro, non è mia intenzione andare via. Poi vediamo a fine anno».

JUVENTUS – «La Juventus mi è piaciuta molto a tratti. Ha giocatori nuovi e senza preparazione è difficile dare un’identità subito alla squadra. Dell’inizio di Pirlo parlo bene, non ho problemi. Davanti non so cosa abbia in testa. Quando hai così tanta qualità, hai sempre giocatori che ti risolvono la partita».