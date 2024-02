Sassuolo, doppio rifiuto per la panchina: le ultime

Un momento molto difficile per la società neroverde, al momento guidata da Bigica in attesa del dopo Dionisi

Per il Sassuolo è senza dubbio il momento più difficile della propria storia da quando è in Serie A. La sconfitta per 6-1 con il Napoli è paradossalmente solo la punta dell’iceberg, dato che ci problemi ancora più gravi.

Come per esempio l’assenza del proprio punto di riferimento Domenico Berardi, comunque sulla via del ritorno, ma anche il punto interrogativo sulla questione allenatore. L’esonero di Dionisi ha portato il tecnico della Primavera Bigica in Prima Squadra, ma l’esordio è stato abbastanza eloquente al netto di tutti gli alibi del mondo per il momentaneo allenatore. Secondo Sportitalia, Carnevali ha sondato il terreno sia con Gattuso che con Grosso, raccogliendo però due risposte negative.