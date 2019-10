Sassuolo Fiorentina, cori razzisti contro Duncan: gara interrotta

Cori razzisti da parte di alcuni elementi della tifoseria della Fiorentina contro Duncan, centrocampista del Sassuolo: Mariani ferma il gioco

Al 74′ l’arbitro Mariani interrompe Sassuolo-Fiorentina per via di ripetuti cori razzisti all’indirizzo di Alfred Duncan. Il match è ripreso dopo 3 minuti di stop, con tanto di annuncio da parte dello speaker.

Ennesima macchia per il calcio italiano in questa stagione: non sono pochi i casi di “buu” contro giocatori di colore che hanno seguito il primo, a Cagliari, con Lukaku nelle vesti di vittima.