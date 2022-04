Sassuolo, Frattesi: «Juve? Mi viene in mente il gol, la vittoria allo Stadium e mio nonno»

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, si è raccontato in una lunga intervista: dal gol alla Juve al paragone con Marchisio

Davide Frattesi, obiettivo della Juve sul mercato, si è raccontato ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

SASSUOLO-JUVE – «Il mio gol, la vittoria allo Stadium…e il pensiero di mio nonno Carmine, che era un tifoso juventino sfegatato. Sono queste le cose che mi vengono in mente, assieme al pensiero di fare un’altra grande partita e provare a vincere ancora, anche per cancellare la brutta sconfitta che abbiamo incassato domenica a Cagliari».

MARCHISIO – «Era una delle prime volte che venivo convocato in prima squadra nella Roma, ci andavamo a riscaldare a turno a gruppi di tre giocatori e i bianconeri facevano lo stesso: quando arrivò il mio turno tra loro c’era Marchisio. Mia nonna Stefania mi faceva i collage da anni con foto mie e sue dicendomi “Sei uguale!”, al che io le rispondevo che lo diceva perchè mi vedeva con gli occhi dell’amore. Una volta lì sono andato a chiedergli la maglia. E’ stata una grande emozione, io avevo giocato solo in Primavera, ma mi ha detto che a fine partita me l’avrebbe data, e al fischio finale pur avendo perso è venuto subito da me, io presi la maglia e non sapevo cosa fare. Siamo rimasti in contatto e lo sento tutt’ora, persone di quello spessore umano nel calcio si incontrano raramente. Il giocatore poi lo conosciamo tutti».

GOL ALLA JUVE – «Mio nonno si sarebbe sentito male. Avrei dovuto togliergli la televisione, il telefono, i giornali… anche se con quelli sarebbe stata dura perchè si svegliava prestissimo. Sicuramente sarebbe stato bellissimo per lui. E’ stata la prima persona che ha creduto in me, da bambino mi appoggiava la sua pagella sulla porta dopo ogni partita».

