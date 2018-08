Sassuolo-Inter in streaming su DAZN: ecco come vederla

Sassuolo-Inter in streaming su DAZN e in diretta tv: ecco come e dove vedere la partita valida per la 1ª giornata di Serie A 2018/2019

Sassuolo-Inter è la partita valida per la 1ª giornata di Serie A 2018/2019: l’incontro è in programma per domenica 19 agosto 2018 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Esordio assoluto del nuovo campionato per le formazioni di Roberto De Zerbi, neo-allenatore neroverde, a Luciano Spalletti, che avrà a disposizione una formazione ricca di innesti rispetto alla passata stagione. Attesa da parte dei tifosi – soprattutto nerazzurri – per vedere in campo alcuni dei nuovi acquisti di questa stagione come l’esterno croato Sime Vrsaljko, l’ex juventino Kwadwo Asamoah, il difensore Stefan de Vrij, ma soprattutto in attacco i due botti di mercato Lautaro Martinez e Keita Baldé. Si troverà invece subito di fronte il suo recentissimo passato Matteo Politano, passato dal Sassuolo all’Inter proprio in estate.

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 20.30 in streaming sulla nuova piattaforma del gruppo Perform DAZN: la gara sarà dunque disponibile su tutti i dispositivi compatibili mobile e non come smart tv, smartphone, tablet, pc e console da gioco Play Station e Xbox tramite l’app messa a disposizione per gli abbonati. Non è tutto però, perché potranno avere accesso alla piattaforma DAZN e alla relativa app gratuitamente anche gli abbonati a Mediaset Premium grazie all’accordo sottoscritto tra le due emittenti, oltre che gli abbonati a Sky Sport tramite l’acquisto dei ticket (pacchetti promozionali) messi in vendita qualche già qualche giorno fa: per questi ultimi DAZN sarà raggiungibile anche in tv, ma solo tramite decoder Sky Q di ultima generazione. La sfida – infine – potrà essere seguita anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e sul nostro sito in diretta live testuale.

Sassuolo-Inter: probabili formazioni

QUI SASSUOLO – De Zerbi non dovrebbe schierare novità sostanziali rispetto alla formazione già vista in Coppa Italia contro la Ternana e vittoriosa per ben 5 a 1. In difesa confermate allora la giovanissime novità Giangiacomo Magnani ed il brasiliano Rogerio, mentre a centrocampo ci sarà ancora il terzetto composto da Stefano Sensi, Alfred Duncan ed il veterano Francesco Magnanelli. In attacco invece la novità più intrigante della nuova stagione del Sassuolo: alle spalle del duo composto dai confermatissimi Domenico Berardi e Khouma Babacar dovrebbe esserci l’ex milanista Kevin-Prince Boateng, arrivato dall’Eintracht Francoforte, in una posizione che potrebbe essere tanto da vero e proprio trequartista, che da attaccante aggiunto, se non addirittura centrale (da falso nueve). Potrebbe invece entrare a partita in corso il figlio d’arte Federico Di Francesco.

QUI INTER – Non ci sarà Radja Nainggolan: l’ex romanista, attesissimo dai suoi nuovi tifosi, non ha recupero per la prima di campionato dopo l’infortunio subito durante la preparazione pre-stagione in amichevole contro il Sion. Al suo posto spazio allora per Matias Vecino al fianco di Marcelo Brozovic, mentre in difesa l’unico elemento presente la passata stagione sarà Milan Skriniar, affiancato dal neo-compagno di reparto de Vrij con gli altri due nuovi innesti Asamoah e Vrsaljko sulle fasce. Nel 4-2-3-1 di Spalletti, alle spalle dell’unica punta Mauro Icardi – praticamente inamovibile – ci sarà spazio per il terzetto composto da Ivan Perisic con i due nuovi acquisti Lautaro e Politano. Per il momento in panchina, ma pronto ad esordire a gara in corso, Keita.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3) – Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Babacar. Allenatore: De Zerbi

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Lautaro, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti