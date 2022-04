Sassuolo, occhio alla Lazio: tentazione Maxime Lopez

Sarri avrebbe individuato in Maxime Lopez del Sassuolo il rinforzo per la sua Lazio, ma per lasciarlo partire servono 25 milioni

La Lazio punta forte su Maxime Lopez del Sassuolo per rimpiazzare Lucas Leiva la prossima stagione. Il centrocampista, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe il rinforzo richiesto da Sarri per il centrocampo per il ruolo di play.

Il francese dei neroverdi ha una valutazione sui 25 milioni di Euro e questo costringerebbe la Lazio a dover cedere per fare cassa.