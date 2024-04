Sassuolo Milan: le responsabilità di Pioli

Sassuolo Milan, voti e giudizi dei quotidiani: le responsabilità del pareggio sono di Stefano Pioli

Chi era presente si è certamente divertito, ma il 3-3 di Sassuolo-Milan getta ombre sinistre sul presente e sul futuro di Stefano Pioli. Che riceve valutazioni di insufficienza dalla stampa, con accenti e toni diversi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 5,5: «Fallisce il piano-A (risparmiare i titolari in vista della Roma), recupera con il piano-B ma sfianca i migliori. Non aveva molta scelta ma a questo punto le colpe sono anche sue. Però coraggioso con cinque punte finali».

CORRIERE DELLA SERA – voto 5,5: «Il suo Milan ha fatto non uno ma due passi indietro, nel momento clou della stagione. Difesa horror, ancora una volta. Di buono c’è solo la reazione finale. Ma giocare così, giovedì a Roma nel ritorno dell’euroderby, non basterà per la rimonta».

CORRIERE DELLO SPORT – voto 5: «Approccio da incubo, addirittura sotto di due reti dopo dieci minuti. Pareggia grazie ai campioni in attacco».