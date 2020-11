Sassuolo, presentata la nuova terza maglia: omaggio alla Nazionale

Il Sassuolo ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2020/2021

Il Sassuolo ha presentato, in collaborazione con Puma, la nuova terza maglia per la stagione 2020/2021. La divisa sarà indossata per la prima volta nella partita di venerdì sera contro l’Udinese.

«Il nuovo Third Kit nella colorazione Electric Blue è anche un omaggio alla Nazionale ed è caratterizzato da una moderna grafica in verde che crea l’illusione di un effetto tridimensionale con l’aggiunta di elementi di stile contemporanei. Il colletto a girocollo Electric Blue e le maniche verdi presentano un elegante profilo che valorizza il contrasto tra tradizione e innovazione. Completano il kit, i pantaloncini e i calzettoni nella colorway Electric Blue. Tra i particolari distintivi spiccano il nuovo scudetto con il logo dei 100 anni con dettagli in oro e la storia del Sassuolo 1920-2020 attorno alla bandiera tricolore dietro al colletto».