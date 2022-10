Sassuolo, Traoré: «I campionati più adatti a me sono la Bundesliga o la Premier League»

Traoré ha parlato del suo futuro dopo il club neroverde: «Bundesliga e Premier League campionati adatti a me»

Junior Hamed Traorè, centrocampista del Sassuolo, ha parlato alla Gazzetta di Modena di vari temi, tra cui il suo futuro nel club neroverde. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Futuro? Non mi piace parlare di queste cose, in futuro mi vedo qua, andare in una squadra più importante del Sassuolo dipende solo da come va qui e io ora sono felice e penso solo a questi colori”. E se la chiamata arrivasse dall’estero? “Non mi dispiacerebbe, i campionati più adatti a me sarebbero la Bundesliga o la Premier League».