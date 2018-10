Juve, ‘vecchia’ idea per la difesa: Savic

La Juventus segue ancora Stefan Savic, difensore montenegrino ex Fiorentina, in forza all’Atletico Madrid

La Juventus cerca un nuovo difensore centrale e segue Stefan Savic. Allegri ha a disposizione 5 difensori di grande qualità e affidabilità come Bonucci, Chiellini, Benatia, Rugani e Barzagli ma in estate i bianconeri potrebbero cambiare volto alla difesa con Barzagli che dovrà prendere una decisione sul futuro e con Benatia e Rugani che potrebbero anche decidere di andare via perché poco utilizzati. Secondo Tuttosport, la Juventus continua a seguire il difensore centrale Stefan Savic, di proprietà dell’Atletico Madrid.

L’ex difensore della Fiorentina ha un contratto fino al 2020 e la Juventus sta pensando a lui per rinforzare la difesa. Il montenegrino potrebbe arrivare a giugno per rimpolpare il pacchetto centrale ma è più probabile che la Juve tenti l’affondo a giugno. Il montenegrino però non è l’unico difensore centrale seguito da Paratici. Nella lista ci sono anche de Ligt dell’Ajax e Milenkovic della Fiorentina oltre ad Andersen della Sampdoria. Anche nell’ultima edizione di mercato, la Juve aveva pensato di prelevare il centrale dall’Atletico ma l’arrivo di Bonucci e la conferma di Rugani ha bloccato l’affare. Tra gennaio e giugno potrebbero esserci nuovi movimenti in difesa e per questo la Juve ripensa a Savic.