Scamacca su Liverpool Atalanta: «E’ storia. Vogliamo la semifinale»

Le parole dell’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca dopo la vittoria straordinaria contro il Liverpool ad Anfield

Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha parlato così della vittoria contro il Liverpool.

«Una vittoria che ricorderemo per tanto tempo, soprattutto per come è venuta: mentalmente siamo stati più tranquilli e questi successi vengono con il lavoro di squadra al di là dei singoli. L’obiettivo principale è quello di aiutare la squadra a vincere le partite, passare questo turno che per noi è importantissimo, giochiamo contro il Liverpool e speriamo di passare il turno. Sto raccogliendo i frutti di un lavoro di 6-7 mesi»