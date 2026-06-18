Scaroni sulla scelta di Ruben Amorim: «Confido che Cardinale abbia un suo magic touch». Le parole

Paolo Scaroni ha commentato la scelta di Rúben Amorim come nuovo allenatore rossonero, individuato da Gerry Cardinale per inaugurare il nuovo ciclo del Milan dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, arrivato al termine di una stagione chiusa con un deludente quinto posto.

Scaroni ha sottolineato la fiducia nel progetto tecnico voluto dalla proprietà e nella capacità di Amorim di guidare la ripartenza rossonera

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PAROLE – «Io confido che Gerry Cardinale abbia un suo magic touch nella scelta degli uomini, lo ha dimostrato tante volte nella sua vita e spero che anche questa volta sia davvero un magic touch».

Una frase destinata ad alimentare il dibattito tra i tifosi rossoneri, già immersi in un clima di profonda sfiducia nei confronti della società Milan.