Scolari: «Arthur? Un ottimo acquisto per la Juventus»

Felipe Scolari ha espresso la sua opinione sullo scambio ormai quasi certo tra Juventus e Barcellona per Arthur

L’allenatore Felipe Scolari, intervistato a Radio Marte, ha detto la sua sull’acquisto da parte della Juventus di Arthur dal Barcellona.

«Arthur alla Juve? Come Everton, anche lui ha debuttato con me al Gremio. E’ un calciatore che gioca ottimamente sul corto, giocando a 2-3 tocchi, quindi molto valido per quel tipo di calcio, ancor più dopo aver giocato con il Barcellona. Non vi aspettate un centrocampista che faccia lanci di 30-40 metri. Per la Juventus sarebbe un ottimo acquisto».