Seedorf si converte all’Islam: «Grazie a mia moglie, manterrò il mio nome»

L’ex centrocampista del Milan Seedorf ha annunciato di essersi convertito all’Islam

L’ANNUNCIO – «Un ringraziamento speciale a tutti per i bei messaggi che mi avete mandato per celebrare il mio ingresso nella famiglia musulmana. Sono molto felice e lieto di unirmi a tutti i fratelli e sorelle del mondo, in particolare alla mia adorabile Sophia che mi ha insegnato in modo più approfondito il significato dell’Islam. Continuerò a usare quello datomi dai miei genitori, Clarence Seedorf! Mando tutto il mio amore a tutti».