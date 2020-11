Sentenza Juve Napoli, ex membro Corte d’Appello: «La partita si giocherà»

L’ex membro della Corte d’Appello Francesco Fiammanò ha parlato della sentenza su Juventus-Napoli

Francesco Fammanò, ex membro della Corte d’Appello, in una intervista a Radio Marte ha parlato delle sentenza sul caso Juventus-Napoli.

«La mia sensazione è che quando il campionato non sarà più in pericolo, la partita si giocherà. Vedo tutta questa storia un po’ ingigantita, per me alla fine il Napoli avrà ragione. Io credo che ci sarà pure una fase amministrativa. Certamente la sentenza di ieri non aiuta ma io stesso avevo detto che la sentenza di Mastrandrea non era scandalosa. Si parla di premesse varie in termini sportivi, perché non si vuole entrare nel merito».