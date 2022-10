Serena sull’Inter: «Gli errori di Udine non hanno insegnato nulla? Ma non si marca più?». Le parole dell’ex calciatore

Aldo Serena ha parlato attraverso i suoi profili social del k.o. dell’Inter contro la Roma. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Tre giocatori della Roma in zona palla su una punizione laterale, con solo Skriniar in ritardo. Gli errori di Udine non hanno insegnato nulla? Ma non si marca più?»