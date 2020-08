Serie A 2020-21, si rialzano i contagi: ma la ripresa non è a rischio. C’è un po’ di preoccupazione, ma nessun allarmismo

C’è un po’ di preoccupazione per il rialzo dei contagi, ma nessun allarmismo per la ripresa del campionato. Il Covid-19 preoccupa sì, ma non spaventa: al momento – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – il campionato non è a rischio ripartenza.

Lo stesso rappresentante dei medici dei club di A conferma che la situazione è sotto controllo, ma al momento non si parla di stadi aperti: prima di ottobre non ci sarà nessun via libera.