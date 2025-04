Serie A, le partite della 26ª giornata: possibile slittamento a domenica, Lazio Parma al lunedì

Serie A, caos sul calendario della 26ª giornata: quando si giocano le sfide di sabato, già rinviate? Possibile slittamento a domenica, Lazio Parma…

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi questa mattina, ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco. Il provvedimento, attivo da subito fino a sabato 26 aprile compreso, coinvolgerà anche i principali eventi pubblici, inclusi i campionati sportivi. In particolare, il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato la sospensione di tutte le partite in programma sabato, giorno in cui si terranno i funerali del Pontefice. Le gare previste per domenica, invece, si disputeranno regolarmente.

Resta ora da capire come la Lega Serie A intenderà gestire la riorganizzazione delle partite previste per il 26 aprile. Lazio Parma, inizialmente programmata per sabato sera, sarà con ogni probabilità rinviata a lunedì 28 aprile, anche per via del Giubileo dei Giovani previsto domenica nella Capitale. Le altre due sfide del sabato, Como Genoa (ore 15) e Inter Roma (ore 18), potrebbero essere semplicemente posticipate a domenica 27 aprile. Una decisione ufficiale è attesa nelle prossime ore.