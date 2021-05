Serie A, lotta Champions: tutte le combinazioni per Juve, Milan e Napoli

Tutte le combinazioni possibili per le tre squadre che si giocheranno questa sera la qualificazione alla prossima Champions League: Juve, Napoli e Milan in corsa

Stasera ci si gioca l’ultimo traguardo della stagione in Serie A. Una tra Juventus, Milan e Napoli rimarrà fuori dalla prossima Champions League e finirà in Europa League con una differenza di guadagno di circa 25 milioni di euro. La più tranquilla delle tre dovrebbe essere il Milan che è davanti alle avversarie e potrebbe bastare anche un pareggio se almeno una tra Juventus e Napoli non dovesse vincere.

Ma tutte sono agguerrite e in caso di arrivo a pari punti, passerebbero Milan e Napoli per il conteggio degli scontri diretti e la differenza reti migliore. Inoltre anche il Napoli vincendo sarebbe automaticamente qualificato, in caso contrario servirebbe una sconfitta del Milan o un pari della Juve. La squadra di Pirlo è l’unica che non è padrona del proprio destino. Parlando infine puramente di statistica, come riporta la Gazzetta questa mattina, i rossoneri sarebbero qualificati in 24 combinazioni su 27, il Napoli in 22 e la Juve solo in 8. Alle 22.40 conosceremo anche il verdetto del campo.