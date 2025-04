Serie A, Damascelli critico contro i recuperi di Pasquetta: «Solo una facciata, le tv stabiliscono davvero le regole»

Le parole di Tony Damascelli critico contro l’orario dei recuperi delle partite annullate di Pasquetta dopo la morte di Papa Francesco

Tony Damascelli, in un editoriale pubblicato su Il Giornale, attacca con toni molto critici la scelta della Lega Serie A di rinviare le partite in seguito alla morte di Papa Francesco, sostenendo che si tratti di un gesto più di facciata che di reale rispetto. Secondo il giornalista, la decisione risponde più alle esigenze televisive che a quelle dei tifosi o al valore del lutto, come dimostra il fatto che i recuperi siano stati programmati in modo da non sovrapporsi alla semifinale di Coppa Italia, dando per scontato che tutto il pubblico sia interessato solo al derby di Milano. Di seguito le sue parole.

«Si è scelto il pallone in calcio d’angolo, per pulire l’area di rigore e la coscienza, tanto si va in campo domani pomeriggio ma attenzione, alle 18.30 per evitare la concomitanza con la semifinale della coppa Italia, come se i tifosi di Torino, Udinese, Parma, Juventus, Cagliari, Fiorentina, Lazio e Genoa, siano tutti attratti e coinvolti dal derby di Milano. La tivvù ha le sue regole, il cordoglio è già memoria antica».