Serie A, Di Carlo: «Vi dico i MIGLIORI ACQUISTI del calciomercato delle italiane»

Domenico Di Carlo è stato intervistato da TMW e ha parlato della prossima Serie A. L’ex allenatore è intervenuto anche per quanto riguarda il calciomercato.

SULLA PROSSIMA SERIE A – «È una Serie A di alto livello, sono tornati allenatori come Conte e il Napoli sarà protagonista: è un tecnico vincente per dna. Poi sarà difficile per tutti competere».

IL MERCATO DELLE BIG – «Il colpo di questo mercato fino ad ora? Douglas Luiz è un giocatore forte. Mi è piaciuto l’acquisto di Soulé da parte della Roma, come Taremi all’Inter».