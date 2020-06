Serie A femminile: lunedì verrà presa una decisione sulla ripresa del campionato

Dopo quattro ore è terminata l’Assemblea dei club di Serie A femminile per la ripresa del campionato. Lunedì si prenderà una decisione

È terminata l’Assemblea dei club di Serie A femminile convocata in via straordinaria dal presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani per discutere della possibile ripresa del campionato. La decisione definitiva verrà presa durante il prossimo Consiglio Federale, in programma lunedì 8 giugno alle ore 12. Queste le parole del presidente della divisione Mantovani.

MANTOVANI – «Durante la lunga assemblea odierna, durata più di 4 ore, ci siamo confrontati e abbiamo ascoltato la posizione delle 12 società, che risultano estremamente articolate e differenti tra loro. La Federazione, consapevole delle difficoltà, ha confermato il proprio impegno e un supporto concreto ai club si è trattato di un confronto aperto sugli scenari di un’eventuale ripartenza approfondendo tutte le tematiche di carattere sportivo, organizzativo, legale e naturalmente sanitario. Alla luce di quanto emerso, con molta responsabilità, sarà mia premura relazionare il presidente federale – intervenuto oggi per i saluti istituzionali – per metterlo in condizione di fare la sua proposta nel corso del Consiglio Federale di lunedì prossimo».