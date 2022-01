Serie A, nessuna sconfitta a tavolino: la decisione del Giudice Sportivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Giudice Sportivo ha deciso di non infliggere nessun risultato a tavolino nelle gare non disputate nello scorso turno di Serie A

Il Giudice Sportivo ha deciso riguardo alle gare non disputate nel turno del 6 gennaio della Serie A. Non vi sarà nessuna sconfitta a tavolino per le squadre che non si sono presentate.

Le gare in questione sono tutte reputate sub iudice, questo quanto emesso dal comunicato della Lega Serie A.