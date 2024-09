Serie A, Graziani: «C'è SOLO una squadra che sfiderà l'INTER»

Ciccio Graziani ha parlato di quale sarà la principale antagonista dell’Inter per lo Scudetto 2024/2025

Ciccio Graziani è stato Intervistato da Il Mattino per parlare di quale sarà la squadra che può dare fastidio all’Inter, favorita per la vittoria della Serie A.

PAROLE – «Con la campagna acquisti che ha fatto il Napoli la considero la prima antagonista dell’Inter. Prima della chiusura del mercato avevo messo Inter, Juve, Milan e Napoli in rapida successione. Oggi dico che gli azzurri hanno scalzato tutte le outsider dei campioni d’Italia e li piazzo al secondo posto come potenzialità di squadra. Anzi, dirò di più: il Napoli se non arriva primo, arriva secondo. Hanno ingaggiato giocatori importanti, non faranno le coppe e questo è un vantaggio. Magari è un problema di introiti mancati per la società, ma per un allenatore lavorare per tutta la settimana senza intervalli e trasferte in giro per l’Europa è il top. Si abbassano anche i rischi di affaticamenti e infortuni. E poi c’è Conte. Antonio è un cultore del lavoro, dell’entusiasmo e della voglia di primeggiare. Può essere simpatico o antipatico, ma sa lavorare. Per me è uno dei più bravi in circolazione».