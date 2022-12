Serie A, i guadagni delle squadre dal Mondiale in Qatar

La classifica dei guadagni delle varie squadre di Serie A generata dalla partecipazione dei propri tesserati al Mondiale

Il Mondiale 2022 in Qatar sta dando una mano alle casse delle varie squadre di Serie A. Come ricorda Calcio e Finanza, ogni club riceve un indennizzo per la partecipazione dei propri tesserati alla manifestazione. Alle squadre spettano infatti 10mila dollari

per ogni giorno in cui il giocatore è stato impegnato nel Mondiale, da lunedì 14 novembre.

I GUADAGNI DEI CLUB DI SERIE A

Juventus 2.828.000

Inter 1.792.000

Milan 1.452.000

Atalanta 1.172.000

Roma 1.016.000

Fiorentina 1.012.000

Torino 993.000

Napoli 920.000

Sampdoria 706.000

Verona 696.000

Bologna 608.000

Udinese 550.000

Sassuolo 440.000

Lazio 254.000

Salernitana 208.000

Spezia 206.000

Empoli 146.000

Cremonese 120.000

TOTALE 15.119.000