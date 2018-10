Pausa Nazionali, Serie A on fire! Suso show, super Piatek non si ferma

I calciatori del nostro campionato brillano con i rispettivi Paesi: a segno anche El Toro Martinez e German Pezzella. Ma quanti ex!

L’Italia, dopo il pareggio in amichevole contro l’Ucraina, affronterà sabato la Polonia per la terza giornata di Nations League. Una partita decisiva per gli azzurri, che in caso di sconfitta rischierebbero la retrocessione. Intanto, stasera a mostrare al mondo il tricolore, sono stati diversi giocatori che militano nella Serie A. Nella netta vittoria dell’Argentina di Scaloni sull’Iraq per 4 a 0, c’è infatti lo zampino del nostro campionato in ben tre reti. Al debutto con l’Albiceleste, è subito Lautaro Martinez ad aprire le marcature. Alle sue reti seguono quelle dell’ex Juventus Roberto Pereyra su assist di Paulo Dybala e soprattutto del centrale della Fiorentina German Pezzella.

Il timbro della Serie A prosegue poi nelle due sfide europee tra Polonia e Portogallo e Galles e Spagna. I lusitani vincono la loro gara, ma i protagonisti sono quasi tutti passati per il nostro campionato. Ancora un gol al debutto, per un momento positivo che non sembra terminare: Krzysztof Piatek continua a segnare e porta in vantaggio i suoi. A ribaltare la gara ci pensano l’ex Milan André Silva e l’autogol dell’ex giocatore del Torino Glik. Dopo il gol di Bernardo Silva, a firmare il 2 a 3 è l’ex Fiorentina Blaszczykowski. A concludere la serata tutta italiana è poi Suso, che dopo i due assist nella gara contro il Chievo, sfodera un’altra grande prestazione contro la Spagna. Suo l’assist da calcio piazzato per il gol di Sergio Ramos, così come da una sua iniziativa nasce il gol del 3 a 0 di Alcacer.