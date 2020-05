Serie A, possibile ritiro degli arbitri prima dell’inizio del campionato

Anche gli arbitri di Serie A potrebbero svolgere un ritiro prima della ripresa del campionato. La situazione

Non solo giocatori: anche gli arbitri di Serie A potrebbero svolgere un mini ritiro prima della ripresa del campionato. C’è grande attesa, infatti, tra i direttori di gara per capire quale sarà l’esito della stagione.

Quasi tutti gli arbitri, infatti, si sono allenati da soli nelle proprie abitazioni, ma come sottolinea il Corriere dello Sport, anche loro potrebbero svolgere una sorta di ritiro, come quello che si svolge a Sportilia prima dell’inizio del campionato. Per loro, comunque, è già tardi: al momento, i direttori di gara, non si stanno allenato in alcun centro sportivo come invece stanno facendo i giocatori.